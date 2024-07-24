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Safran annonce l'ouverture d'une nouvelle usine à Chihuahua
information fournie par Reuters 24/07/2024 à 14:28

Safran SA SAF.PA :

* ANNONCE L'OUVERTURE D'UNE NOUVELLE USINE À CHIHUAHUA

* CETTE USINE DÉBUTERA SES OPÉRATIONS EN 2025

* COMPTERA 12 USINES À CHIHUAHUA, QUI EMPLOIENT ACTUELLEMENT ENVIRON 8.000 COLLABORATEURS, SOIT PLUS DE LA MOITIÉ DES EMPLOYÉS DU GROUPE SAFRAN DANS LE PAYS

* CE PROJET GÉNÉRERA PLUS DE 225 EMPLOIS DIRECTS ET PLUS DE 67 EMPLOIS INDIRECTS

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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