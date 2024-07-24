Safran annonce l'ouverture d'une nouvelle usine à Chihuahua

Safran SA SAF.PA :
* ANNONCE L'OUVERTURE D'UNE NOUVELLE USINE À CHIHUAHUA
* CETTE USINE DÉBUTERA SES OPÉRATIONS EN 2025
* COMPTERA 12 USINES À CHIHUAHUA, QUI EMPLOIENT ACTUELLEMENT ENVIRON 8.000 COLLABORATEURS, SOIT PLUS DE LA MOITIÉ DES EMPLOYÉS DU GROUPE SAFRAN DANS LE PAYS
* CE PROJET GÉNÉRERA PLUS DE 225 EMPLOIS DIRECTS ET PLUS DE 67 EMPLOIS INDIRECTS
Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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