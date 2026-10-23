Safran annonce des ventes en hausse de 13% au T3

par Florence Loeve

Safran SAF.PA a fait état vendredi de ventes légèrement supérieures aux attentes au troisième trimestre, nourries par ses activités de construction et maintenance de moteurs.

Le groupe aéronautique français, qui produit des moteurs pour avions et hélicoptères civils et militaires, des lanceurs de satellites et des propulseurs pour missiles, a indiqué que ses ventes se sont établies à 9 milliards d'euros sur la période juillet-septembre, en hausse organique de 13,4%.

Des analystes anticipaient en moyenne des ventes de 8,99 milliards d'euros, selon un consensus publié par Safran sur son site internet.

Safran a déclaré dans un communiqué que sa croissance était "portée par la montée en cadence de la production et la solide dynamique de l'après-vente pour moteurs civils".

L'après-vente désigne les activités de maintenance, la fourniture de pièces de rechange ou les services techniques que Safran vend pour ses moteurs, et qui représentent une part importante de son activité.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la division "Propulsion" - qui représente plus de la moitié des ventes et comprend notamment ces activités - a augmenté de 13,2% en organique, dont une croissance de 18,7% pour l'après-vente.

Via une co-entreprise baptisée CFM International, Safran développe avec l'Américain GE Aerospace les moteurs CFM56 et son successeur, le LEAP, utilisés par Airbus et Boeing pour leurs court et moyen-courriers.

"Dans le secteur de la défense, nos activités bénéficient d'un marché porteur, et nous renforçons nos capacités de production pour préparer la croissance à venir", a déclaré le directeur général, Olivier Andriès, cité dans le communiqué.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Augustin Turpin)