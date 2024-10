Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: accord pour créer un site de maintenance au Maroc information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Safran Aircraft Engines a annoncé hier la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement marocain portant sur la création d'un atelier de maintenance de moteurs LEAP qui sera opérationnel d'ici 2026.



La construction de ce nouvel atelier de 25 000 m2 dans la zone aéroportuaire de Casablanca s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement massif pour développer le réseau mondial de maintenance et de réparation qui accompagne la croissance de la flotte de moteurs LEAP.



Ce modèle de moteur équipe la majorité des familles d'avions monocouloirs de nouvelle génération Airbus A320neo, Boeing 737 MAX, soit près de 4 000 avions en service dans le monde.



'Cet atelier bénéficiera des meilleurs standards en matière de performance industrielle et énergétique', a assuré Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines.



Le nouveau site sera accompagné de la création d'environ 600 emplois directs à horizon 2030. A terme, il disposera d'une capacité de maintenance de 150 moteurs par an, indique Safran.





Valeurs associées SAFRAN 209,60 EUR Euronext Paris -0,85%