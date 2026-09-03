Safran a été sélectionné pour fournir les systèmes MOSKITO et SHARPCROW à la Bundeswehr

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN SÉLECTIONNÉ POUR FOURNIR LES SYSTÈMES D'OBSERVATION MOSKITO ET SHARPCROW À LA BUNDESWEHR

Texte original https://tinyurl.com/v6dzpffe

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(Rédaction de Gdansk)