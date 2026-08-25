SAFE toujours dans l'attente de la certification de ses comptes 2025

Le spécialiste des technologies médicales reste dans l'attente d'une décision judiciaire permettant de faire avancer la procédure de certification de ses comptes annuels.

SAFE annonce que la cotation de ses actions, suspendue par Euronext depuis le 30 juin 2026 faute de rapport de certification des comptes 2025 dans le délai réglementaire, ne dispose toujours d'aucune date de reprise.

Le groupe a saisi le Tribunal de commerce de Lyon le 29 juillet afin d'obtenir le relèvement de son commissaire aux comptes et la désignation d'un remplaçant, en raison de l'absence de diligences et de réponse de ce dernier. Après une première audience le 5 août, l'affaire a été renvoyée au 7 septembre 2026.

Une éventuelle reprise suppose d'abord la décision du Tribunal, puis, en cas de nomination d'un nouveau commissaire aux comptes, la réalisation de ses travaux et l'émission de son rapport sur les comptes 2025. La décision finale de reprise de cotation appartient à Euronext, avec qui SAFE indique rester en contact régulier.