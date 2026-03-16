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Sable reprend le débit de l'oléoduc californien en vertu d'une ordonnance fédérale et vise des ventes en avril
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sable Offshore SOC.N a déclaré lundi qu'il avait repris le transport du brut de son unité de Santa Ynez via le système de pipeline de Santa Ynez après une ordonnance fédérale en vertu de la loi sur la production de défense, visant à effectuer les premières ventes d'ici le 1er avril.

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