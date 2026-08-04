Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec les résultats de Domino's Pizza Group, Smith+Nephew et Fresenius Medical Care, cours en avant-Bourse)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* BP BP.L a publié mardi un bénéfice d'exploitation net au titre du deuxième trimestre de 5,73 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux attentes des analystes sondés par la société et qui représente plus du double de celui réalisé il y a un an.

* HSBC HSBA.L a fait état mardi d'un bénéfice au titre du premier semestre supérieur aux attentes et a relevé son objectif de revenu net d'intérêts, grâce à la croissance des revenus liés aux prêts et aux commissions tirées de la gestion de patrimoine.

* DOMINO'S PIZZA GROUP DOM.L a fait état mardi d'une hausse de 3,6% de son bénéfice courant sous-jacent semestriel, grâce à une forte demande pour ses pizzas pendant la Coupe du monde de football.

* SMITH+NEPHEW SN.L - La société britannique d'équipements médicaux a abaissé mardi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour cette année, la faiblesse persistante de sa division orthopédique aux Etats-Unis, son principal marché, pesant sur l'activité.

* BAYER BAYGn.DE a fait état mardi d'une hausse surprise de 1,9% de son bénéfice d'exploitation trimestriel grâce à de fortes ventes de produits agricoles ainsi que de ses produits pharmaceutiques Nubeqa et Kerendia.

* LUFTHANSA LHAG.DE - La compagnie aérienne allemande a établi mardi une fourchette pour son bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit) de 2026 comprise entre 1,7 milliard d'euros et 2,2 milliards d'euros, après que ce chiffre a été réduit de plus de moitié au deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant.

* CONTINENTAL CONG.DE - L'équipementier automobile allemand a dépassé mardi les attentes du marché en termes de bénéfice d'exploitation au titre du deuxième trimestre. Cette performance est liée à une demande soutenue de pneus et à un impact moindre des taux de change et des droits de douane qui ont contribué à contrer les effets de la faiblesse persistante de la production automobile mondiale et des marchés des pneus de remplacement en Amérique du Nord.

* ZALANDO ZALG.DE a déclaré mardi s'attendre à ce que sa croissance en 2026 se situe dans la moitié inférieure de sa fourchette précédemment annoncée et a resserré sa prévision de bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté à l'occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. L'action Zalando est attendue en chute de 7,5% à l'ouverture.

* HUGO BOSS BOSSn.DE - Le groupe de mode allemand a publié mardi un bénéfice d'exploitation au titre du deuxième trimestre supérieur aux attentes, malgré une demande des consommateurs atone.

* FRESENIUS MEDICAL CARE FMEG.DE - Le fournisseur allemand de dialyse devrait chuter de 8,8% à la Bourse de Francfort, les investisseurs retenant dans les résultats du groupe la faiblesse des volumes de traitement aux Etats-Unis, deuxième trimestre consécutif où il est en dessous des prévisions. Cela relègue au second plan le bénéfice global affiché par le groupe, ressorti supérieur aux attentes.

* FERRAGAMO SFER.MI - La marque de luxe italienne a renoué avec le bénéfice au premier semestre, après une croissance de ses ventes de 4,6% à taux de change constants au deuxième trimestre, les efforts de redressement étant particulièrement visibles dans les boutiques détenues directement.

* AMS OSRAM AMS.S - Le fournisseur autrichien de capteurs et de semi-conducteurs a déclaré mardi avoir franchi une étape importante vers la production en série de puces conçues pour projeter des images à l'intérieur de lunettes intelligentes reposant sur une technologie de réalité augmentée de nouvelle génération. L'action ams OSRAM bondit de 6% en avant-Bourse.

* BONDUELLE BOND.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025-2026 en hausse, à 548 millions d'euros. Pour ses perspectives 2026, le groupe s'attend à un résultat d'exploitation légèrement inférieur à l'objectif révisé, qui était de 80 millions d'euros.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)