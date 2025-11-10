Sable Offshore se redresse après une levée de fonds de 250 millions de dollars pour un prêt lié à Exxon

10 novembre - ** Les actions de Sable Offshore SOC.N ont grimpé de 34,5% à 7,18 dollars lundi matin après que la société ait annoncé une levée de fonds de 250 millions de dollars. La dernière hausse était de 13,9 % à 6,08 $ ** L'entreprise de forage pétrolier basée à Houston, au Texas, a déclaré lundi matin qu'elle avait accepté de vendre ~45,5 millions d'actions dans le cadre d'un placement privé à des investisseurs institutionnels au prix de 5,50 $, pour un produit brut de 250 millions de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit pour les besoins généraux de l'entreprise

** Sable déclare qu'à la clôture, cette offre devrait satisfaire la condition de contribution en actions ordinaires de l'amendement au prêt à terme garanti de premier rang qu'elle a annoncé il y a une semaine ** Le 3 novembre, les actions de SOC ont chuté de près de 31% après que Sable ait déclaré qu'elle prolongerait un prêt avec Exxon Mobil XOM.N à condition de lever au moins 225 millions de dollars de capitaux propres

** Jefferies et TD Cowen agissent en tant qu'agents de placement conjoints

** Sable avait ~99,5 millions d'actions en circulation avant le placement privé

** Le vendredi, les actions de SOC ont atteint un plus bas intrajournalier record de 4,58 $ avant de terminer la séance en hausse d'environ 10 % à 5,34 $ ** Le 14 octobre, un juge californien a rejeté la demande de SOC de lever l'ordonnance de cessation et de désistement de l'État concernant les réparations qu'elle avait effectuées sur un système de pipeline terrestre lié au projet de Santa Ynez

** Les actions de SOC ont terminé l'année 2024 à 22,90 $ ** Sable est entrée en bourse en février 2024 après avoir fusionné avec SPAC Flame Acquisition Corp