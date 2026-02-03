Sable Offshore se plie aux projets de vente d'actions pour 250 millions de dollars

3 février -

** Les actions de Sable Offshore SOC.N chutent de 13,4 % pour atteindre leur plus bas niveau en six semaines, soit 7,80 $, alors que la société cherche à lever des fonds

** Le foreur de pétrole basé à Houston, au Texas, a déposé un dossier () jusqu'à 250 millions de dollars ATM ("at-the-market") offre d'actions avec TD Cowen et Jefferies en tant qu'agents de vente

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, le fonds de roulement et les dépenses d'investissement, ainsi que pour d'éventuels investissements futurs

** Avec ~145 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars à la clôture du marché ** Le mois dernier, la Californie a déclaré que l'État poursuivait l'administration Trump au sujet du redémarrage des oléoducs liés au champ de Santa Ynez dans les eaux fédérales ** En novembre, SOC a levé 250 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'extension d'un prêt d'Exxon Mobil

** Jusqu'à lundi, les actions de SOC ont baissé d'environ deux tiers au cours de l'année écoulée

l'ensemble des 5 analystes qui suivent le titre sont optimistes; PT médian de 23 $, selon les données de LSEG