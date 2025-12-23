Sable Offshore progresse après l'approbation du plan de redémarrage de l'oléoduc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine Sable Offshore SOC.N en hausse de ~8% à $8,21 après l'approbation réglementaire du plan de redémarrage de l'oléoduc

** L'Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses du ministère américain des Transports approuve le plan de redémarrage de SOC pour le système de pipelines Las Flores

** L'approbation comprend l'élimination des restrictions de pression et les procédures de démarrage pour les lignes CA-324 et CA-325, éléments clés du réseau de pipelines

** En incluant le mouvement de la session, l'action a baissé de 64,2 % depuis le début de l'année