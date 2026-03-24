Sable Offshore progresse alors que Bloomberg rapporte que Chevron achètera le pétrole de la société

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24 mars - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N ont augmenté de 4 % à 16,44 $ ** La major pétrolière Chevron CVX.N prévoit d'acheter certaines des premières cargaisons de brut provenant des plates-formes de SOC au large de la côte de Santa Barbara, rapporte Bloomberg News en citant un cadre de Chevron

** « Nous allons utiliser le brut de Sable à El Segundo en avril », a déclaré le président des activités aval, intermédiaires et chimiques de Chevron, Andy Walz, lors d'une interview accordée à Bloomberg

** En tenant compte des mouvements de la séance, le SOC a progressé de 83,2 % depuis le début de l'année