Sable Offshore coule après l'extension du prêt d'Exxon Mobil et les projets d'augmentation de capital

3 novembre - ** Les actions de Sable Offshore SOC.N ont chuté de 28,6 % pour atteindre un niveau record de 7,47 $ le lundi, après que SOC ait annoncé qu'elle étendrait un prêt avec Exxon Mobil XOM.N et qu'elle prévoyait de lever 225 millions de dollars d'actions

** Le foreur pétrolier basé à Houston (Texas) a déclaré lundi qu'il prolongeait l'échéance d'un prêt à terme avec XOM jusqu'au 31 mars 2027 ou 90 jours après les premières ventes d'hydrocarbures, sous réserve que SOC lève au moins 225 millions de dollars en actions, déduction faite des frais de souscription et des autres dépenses ** Des sources ont récemment déclaré à Reuters que SOC aurait besoin d'environ 1,7 milliard de dollars de financement pour mettre en œuvre une stratégie de stockage flottant qu'elle a proposée comme alternative à la commercialisation par oléoduc du brut provenant du champ de Santa Ynez, au large de la Californie ** Le 14 octobre, un juge californien a rejeté la demande de SOC de lever l'ordonnance de cessation et de désistement de l'État concernant les réparations qu'elle a effectuées sur un système d'oléoduc terrestre lié au projet de Santa Ynez ** La société a également déclaré lundi qu'elle avait formé un comité spécial pour enquêter sur les allégations contenues dans un rapport de Hunterbrook le vendredi. Hunterbrook a allégué que SOC avait divulgué des informations de manière sélective aux investisseurs, y compris au golfeur professionnel Phil Mickelson

** Les actions de SOC ont terminé en baisse d'environ 18 % le vendredi

** En incluant le mouvement du lundi, l'action a perdu ~67% depuis le début de l'année ** La société est entrée en bourse en février 2024 après avoir fusionné avec SPAC Flame Acquisition Corp