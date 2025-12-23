Sable Offshore bondit après l'approbation du plan de redémarrage de l'oléoduc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine Sable Offshore SOC.N ont bondi de 14% à 8,67 dollars avant la mise sur le marché après que le plan de redémarrage de l'oléoduc a été approuvé par les autorités réglementaires

** La Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration du ministère américain des Transports approuve le plan de redémarrage de SOC pour le Las Flores Pipeline System

** L'approbation comprend l'élimination des restrictions de pression et les procédures de démarrage pour les lignes CA-324 et CA-325, éléments clés du réseau de pipelines

** Depuis la dernière clôture, l'action a baissé de 66,8 % depuis le début de l'année