USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 13:54

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, détaillants américains)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture inchangée pour le Dow Jones .DJI et une légère baisse de 0,05% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,07% pour le Nasdaq.

* ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire danois Novo Nordisk

NOVOb.CO , qui cherche à regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly, entend commercialiser son traitement amaigrissant Wegovy sous forme de comprimé dès janvier dans les pharmacies aux Etats-Unis, après avoir reçu lundi l'accord de l'autorité américaine des médicaments (FDA) pour cette forme d'administration. En avant-Bourse, Eli Lilly recule de 1,1%.

* NETFLIX NFLX.O , PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , ORACLE ORCL.N - La nouvelle offre publique d'achat de Paramount Skydance sur Warner Bros Discovery, avec notamment une garantie personnelle de 40,4 milliards du cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, reste insuffisante, a déclaré à Reuters un actionnaire majeur. Le conseil d'administration de Warner Bros a recommandé à l'unanimité, mercredi, de privilégier l'offre de Netflix.

* HUNTINGTON INGALLS HII.N - Le constructeur naval militaire américain bondit de plus de 5% en avant-Bourse après que le président Donald Trump a fait état de projets pour une nouvelle classe de navires portant son nom, qui seraient selon lui, plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que tous ceux qui ont été construits précédemment.

* SECTEUR AURIFÈRE - En avant-Bourse HARMONY GOLD MINING

HMY.N , HECLA MINING HL.N et ENDEAVOUR SILVER EXK.N prennent de 1,5% à 2,1% alors que le cours de l'or XAU= a touché mardi un niveau record, frôlant la barre des 4.500 dollars l'once, sur fond de faiblesse du dollar et d'incertitude géopolitique persistante.

* SECTEUR DE L'IA - John Carreyrou, journaliste d'investigation au New York Times et connu pour avoir révélé des fraudes au sein de la start-up Theranos, a porté plainte lundi avec cinq autres auteurs contre xAI, Anthropic, Google (filiale d'ALPHABET GOOGL.O ), OpenAI, META PLATFORMS META.O et Perplexity pour avoir utilisé sans autorisation leurs livres protégés par le droit d'auteur afin d'entraîner leurs systèmes d'intelligence artificielle (IA).

* DÉTAILLANTS AMÉRICAINS - Les ventes au détails aux Etats-Unis ont augmenté d'environ 4% depuis le début de la période des fêtes, les consommateurs jonglant entre des budgets plus serrés et l'envie de renouveler leurs appareils et leurs garde-robes, selon des chiffres préliminaires publiés mardi par Visa V.N et Mastercard MA.N .

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)

