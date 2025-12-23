 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine: des frappes russes visent le secteur énergétique, deux jours avant Noël
information fournie par AFP 23/12/2025 à 13:41

Des ouvriers dégagent les débris du toit d'un immeuble résidentiel fortement endommagé après une frappe de drone russe à Kyiv, le 23 décembre 2025 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )

Des ouvriers dégagent les débris du toit d'un immeuble résidentiel fortement endommagé après une frappe de drone russe à Kyiv, le 23 décembre 2025 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )

Des frappes russes d'ampleur ont visé mardi le secteur énergétique ukrainien, tuant trois personnes et provoquant de nouvelles coupures de courant à deux jours de la fête de Noël, alors que les négociations sur une fin des hostilités progressent lentement.

Ces derniers mois, la Russie a frappé à de multiples reprises les infrastructures électriques et gazières de l'Ukraine, mettant à rude épreuve le réseau énergétique en plein hiver.

Dans la nuit de lundi à mardi, elle a visé le pays avec 635 drones et 38 missiles, dont respectivement 587 et 34 ont été abattus, selon les chiffres de l'armée de l'air ukrainienne.

Le président Volodymyr Zelensky a fait état de treize régions du pays visées, dont la capitale Kiev, où l'alerte antiaérienne a sonné pendant plus de quatre heures mardi matin.

Trois personnes ont été tuées: une dans la région de Kiev, une autre dans celle de Khmelnytsky (ouest) et une fillette dans celle de Jytomyr (centre-ouest), selon les autorités locales. Plus de dix personnes, dont des enfants, ont été blessées.

Photo prise et diffusée par les services d'urgence ukrainiens, le 23 décembre 2025, montrant un secouriste ukrainien luttant contre un incendie après une frappe de drone russe dans la région de Tchernihiv ( Services d'urgence ukrainiens / Handout )

Photo prise et diffusée par les services d'urgence ukrainiens, le 23 décembre 2025, montrant un secouriste ukrainien luttant contre un incendie après une frappe de drone russe dans la région de Tchernihiv ( Services d'urgence ukrainiens / Handout )

"La Russie attaque une fois de plus nos infrastructures énergétiques.

En conséquence, des coupures de courant d'urgence ont été déclenchées dans plusieurs régions d'Ukraine", a annoncé le ministère de l'Énergie.

Selon la Première ministre, Ioulia Svyrydenko, les régions occidentales de l'Ukraine ont été les plus touchées cette fois-ci.

"Le moment choisi pour cette attaque – deux jours avant Noël et pendant la première vague de froid prolongée de l'hiver – souligne la stratégie cynique de la Russie", a dénoncé l'opérateur électrique privé DTEK.

- "Assis dans le noir" -

La région méridionale d'Odessa, frappée à plusieurs reprises ces dernières semaines en réponse à des attaques ukrainiennes sur des pétroliers liés à la Russie en mer Noire et Méditerranée, a aussi été visée.

Un groupe électrogène à l'extérieur d'une maison où un sapin de Noël est illuminé, lors d'une coupure de courant à Odessa, après des frappes de missiles et de drones russes contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes, le 22 décembre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Un groupe électrogène à l'extérieur d'une maison où un sapin de Noël est illuminé, lors d'une coupure de courant à Odessa, après des frappes de missiles et de drones russes contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes, le 22 décembre 2025 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Olena Dolkhatchova, une enseignante de mathématiques de 40 ans, a raconté à l'AFP devoir désormais travailler à la lumière des bougies.

"Il y a des attaques chaque semaine. À peine le courant est-il rétabli que tous (...) nous nous retrouvons sans électricité, sans stabilité, assis dans le noir pendant deux ou trois jours", témoigne-t-elle.

Les coupures signifient que ses élèves sont souvent privés de cours en ligne. "Malgré tout, nous travaillons, nous enseignons (...) Nous n'abandonnons pas", a-t-elle poursuivi.

Selon Anastassia Koulakivska, gérante d'un salon de beauté, "sept jours sans électricité sont devenus la norme à Odessa".

Une rue plongée dans l'obscurité lors d'une panne de courant à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, après des attaques de missiles et de drones russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, le 22 décembre 2025  ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Une rue plongée dans l'obscurité lors d'une panne de courant à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, après des attaques de missiles et de drones russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, le 22 décembre 2025  ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

"La maison se refroidit très rapidement" sans chauffage, regrette-t-elle, décrivant ses efforts pour conserver ses médicaments à la bonne température sans réfrigérateur et utilisant un générateur pour les besoins de sa famille.

"C'est une question de santé", explique-t-elle. "Par exemple, lorsque votre enfant est malade, vous devez brancher un inhalateur, et celui-ci ne peut pas fonctionner avec des piles".

- "Juste avant Noël" -

Comme lors des précédentes frappes, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir frappé "des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien et des installations énergétiques assurant leur fonctionnement".

Des immeubles résidentiels dans la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, où certains quartiers sont privés d'électricité, après des attaques de missiles et de drones russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, le 22 décembre 2025  ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Des immeubles résidentiels dans la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, où certains quartiers sont privés d'électricité, après des attaques de missiles et de drones russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, le 22 décembre 2025  ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Sur X, l'armée polonaise a annoncé mardi matin que son aviation avait été mise en alerte et déployée dans son espace aérien de manière préventive en raison des frappes russes sur le territoire ukrainien.

Cette procédure est régulièrement enclenchée lorsque les bombardements visent des zones occidentales proches de la frontière polonaise.

Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé "une attaque juste avant Noël, alors que les gens veulent simplement être avec leur famille, chez eux, en sécurité". Il a estimé que ces frappes "envoient un signal extrêmement clair sur les priorités de la Russie", au moment où Washington déploie des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit.

Une série de rencontres séparées entre négociateurs russe et ukrainien et les Américains ont eu lieu pendant le weekend aux Etats-Unis. Si Kiev et Washington ont salué des échanges "productifs", Moscou a fait état seulement de "lents progrès" et critiqué la position des Européens.

Dans son allocution quotidienne lundi soir, le président ukrainien a affirmé qu'il serait informé mardi des résultats détaillés de ces discussions par ses négociateurs, de retour de Floride.

Ces derniers "ont effectué un gros travail, avant tout sur les documents concernant les garanties de sécurité" qui seraient apportées à Kiev en cas d'accord, a déclaré M. Zelensky.

En attendant un accord, sur le terrain, l'armée russe a poursuivi ses avancées. Elle a revendiqué mardi la prise de plusieurs localités dans les régions de Kharkiv (nord-est) et Dnipropetrovsk (centre-est).

Les forces russes, qui occupent environ 19% du territoire ukrainien, ont accéléré leur progression sur le front ces derniers mois.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.12.2025 13:54 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, détaillants américains) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture inchangée pour le Dow Jones .DJI et une légère ... Lire la suite

  • L'Union européenne a dénoncé un accord de pêche conclu entre le Royaume-Uni, la Norvège, les Iles Féroé et l'Islande, susceptible de causer des "dommages irréversibles à la population de maquereaux" en Atlantique Nord ( AFP / JOEL SAGET )
    Surpêche de maquereaux: l'UE dénonce un accord entre Royaume-Uni et Norvège
    information fournie par AFP 23.12.2025 13:37 

    L'Union européenne a dénoncé mardi un accord de pêche conclu entre le Royaume-Uni, la Norvège, les Iles Féroé et l'Islande, susceptible de causer des "dommages irréversibles à la population de maquereaux" en Atlantique Nord, selon Bruxelles. "Cette décision a été ... Lire la suite

  • Le PDG de ZF, Holger Klein, avec le chancelier Friedrich Merz, le 9 septembre 2025, à Munich (illustration) ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Allemagne: l'équipementier ZF cède son unité d'assistance à la conduite à une filiale de Samsung
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.12.2025 13:15 

    L'équipementier automobile allemand ZF a annoncé mardi céder son activité de systèmes d'assistance à la conduite à Harman, une filiale américaine de Samsung, pour réaliser des économies, en pleine restructuration face aux difficultés persistantes du secteur. "Le ... Lire la suite

  • Royaume-Uni: un nouveau Banksy apparu à Londres
    Royaume-Uni: un nouveau Banksy apparu à Londres
    information fournie par AFP Video 23.12.2025 13:08 

    Deux personnes, vraisemblablement des enfants, allongées et regardant le ciel: l'artiste britannique Banksy a revendiqué un nouveau pochoir apparu dans les rues de Londres, sans rien dire d'un graffiti identique détecté dans un autre quartier de la capitale.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank