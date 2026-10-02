 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sable en hausse ; JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 14:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** La société pétrolière et gazière californienne Sable Offshore Corp SOC.N affiche une hausse de 3,95% à 3,42 dollars en pré-ouverture

** JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 10 dollars, estimant que le titre est sous-évalué

** La société de courtage estime que les gisements pétroliers offshore de l’entreprise peuvent réduire les dépenses nécessaires au maintien de la production et soutenir la trésorerie

** SOC peut continuer à produire du pétrole malgré les difficultés réglementaires, le soutien fédéral lui permettant de conserver l’accès à son oléoduc et de poursuivre la vente de son brut – JP Morgan

** Cinq des six sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, et une la note « conserver »; le cours cible médian est de 10 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 23,09% depuis le début de l’année

Valeurs associées

Gaz naturel
2,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
102,61 USD Ice Europ -0,38%
Pétrole WTI
91,22 USD Ice Europ -2,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,61 -0,38%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank