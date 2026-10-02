Sable en hausse ; JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** La société pétrolière et gazière californienne Sable Offshore Corp SOC.N affiche une hausse de 3,95% à 3,42 dollars en pré-ouverture

** JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 10 dollars, estimant que le titre est sous-évalué

** La société de courtage estime que les gisements pétroliers offshore de l’entreprise peuvent réduire les dépenses nécessaires au maintien de la production et soutenir la trésorerie

** SOC peut continuer à produire du pétrole malgré les difficultés réglementaires, le soutien fédéral lui permettant de conserver l’accès à son oléoduc et de poursuivre la vente de son brut – JP Morgan

** Cinq des six sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, et une la note « conserver »; le cours cible médian est de 10 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 23,09% depuis le début de l’année