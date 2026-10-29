Sabadell prudent sur les revenus de crédit alors que les coûts liés aux dépôts augmentent

Sabadell SABE.MC a revu à la baisse ses prévisions de revenus liés aux prêts pour l'année, les hausses des taux d'intérêt entraînant également une augmentation des coûts liés aux dépôts.

La quatrième banque espagnole en termes de capitalisation boursière a publié jeudi une hausse de 18% sur un an de son bénéfice sous-jacent du troisième trimestre, à 405 millions d'euros, dépassant les 375 millions d'euros attendus par les analystes dans un sondage Reuters.

Sabadell s'attend à ce que ses revenus liés aux prêts progressent d'environ 1% en 2026, contre une prévision précédente d'une hausse supérieure à 1%.

La banque a indiqué que le coût des dépôts augmenterait plus rapidement que prévu dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, après une progression de 6 points de base au cours du trimestre.

Sabadell table sur une progression en glissement annuel d'environ 4% à 6% ("mid-single-digit") des revenus de crédit au quatrième trimestre.

Le groupe a amélioré son ratio de rentabilité récurrent sur les fonds propres tangibles (ROTE), un indicateur clef de sa rentabilité, qui passe de 13,6% à 14,2%, et prévoit qu’il atteindra 14,5% d’ici fin 2026 et 16% en 2027.

Le revenu net d'intérêts, qui correspond à la différence entre ce que Sabadell perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a progressé de 2% en glissement annuel (sur une base pro forma) au cours du trimestre, pour s'établir à 920 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur 923 millions d'euros.

(Jesús Aguado; version française Augustin Turpin)