Saab s'allie à Ukrainian Defense Industry pour renforcer les capacités aériennes de l'Ukraine
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 15:37
Saab annonce la signature d'un protocole d'accord avec Joint Stock Company "Ukrainian Defense Industry" (JSC UDI), en vue d'une collaboration dans les domaines de l'aviation et de la surveillance aéroportée, où les deux groupes disposent d'expertises complémentaires. L'objectif affiché est de renforcer les capacités de défense de l'Ukraine.
L'accord a été conclu lors de la Conférence de Munich sur la sécurité 2026, en présence notamment du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de responsables gouvernementaux ukrainiens et allemands.
JSC UDI, acteur stratégique issu de la consolidation d'entreprises publiques du secteur, joue un rôle central dans l'industrie de défense ukrainienne. Saab entend apporter son expérience industrielle et son savoir-faire technologique dans l'aéronautique et les systèmes de surveillance aéroportée.
"Nous nous réjouissons de collaborer avec JSC UDI et d'explorer les opportunités de coopération liées à l'Ukraine. Saab est fermement engagé à soutenir les capacités de défense du pays et son secteur industriel", a commenté Anders Carp, directeur général adjoint de Saab.
