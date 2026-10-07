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Saab et Embraer font voler le premier Gripen E produit au Brésil
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 15:18

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Le premier chasseur Gripen fabriqué hors de Suède a effectué son vol inaugural le 6 octobre depuis le site d'Embraer à Gavião Peixoto, dans l'Etat de São Paulo.

Saab annonce que ce premier Gripen E produit au Brésil, dans le cadre de sa coopération avec Embraer, a achevé avec succès son premier vol d'acceptation de production, destiné à vérifier ses systèmes et ses performances initiales.

Cette étape ouvre la phase finale du processus de fabrication et constitue un nouveau jalon du transfert de technologies prévu par le programme Gripen au Brésil. Après sa campagne de vols d'acceptation, l'appareil sera certifié puis livré à l'armée de l'air brésilienne (FAB), qui exploite actuellement 10 Gripen. Il s'agit du premier des 15 appareils devant être produits au Brésil dans le cadre du programme actuel.

En début d'après-midi, le titre Saab reculait de 0,3% à Stockholm (soit 11% depuis le début de l'année) tandis qu'Embraer recule de 1% à São Paulo ( 5% depuis le début de l'année).

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