Saab en pleine ascension, soutenu par un relèvement de Morgan Stanley

L'analyste relève son conseil de "sous-pondérer" à "surpondérer" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 540 à 700 SEK. Le titre progresse de 3,3% à la Bourse de Stockholm en début d'après-midi.

Morgan Stanley considère que Saab offre aujourd'hui l'un des profils les plus attractifs du secteur européen de la défense grâce à un potentiel de révision haussière des bénéfices encore insuffisamment intégré par le marché. Le bureau d'études estime que l'accélération du réarmement en Europe, l'élargissement de l'OTAN et les financements du programme européen SAFE renforcent durablement les perspectives de croissance du groupe.

L'analyste ajoute que la dynamique commerciale s'est nettement accélérée avec de récents contrats portant sur les avions Gripen, les systèmes GlobalEye, les sous-marins A26, les radars Giraffe et les systèmes de défense aérienne. Par conséquent, le broker anticipe un carnet de commandes supérieur à 300 MdsSEK au deuxième trimestre 2026 et identifie un pipeline supplémentaire d'environ 200 MdsSEK sur les seuls programmes Gripen et GlobalEye, offrant une visibilité accrue sur la croissance des prochaines années.

La note intègre également le retraitement des activités navales, le contrat de sous-marins polonais de 47 MdsSEK et le contrat ukrainien sur le Gripen de 25 MdsSEK, ce qui conduit Morgan Stanley à relever d'environ 10% sa prévision de BPA 2030. Ses estimations demeurent ainsi près de 30% supérieures au consensus, le broker jugeant que ces évolutions ne sont pas encore pleinement reflétées dans les attentes du marché.