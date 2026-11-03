Saab dévoile une nouvelle génération de son système de combat naval 9LV

A l'occasion du Salon Euronval, le groupe suédois de défense présente une version modernisée de son système de gestion de combat et de conduite de tir, conçue pour améliorer la coordination des opérations navales et répondre à l'évolution des menaces.

Saab a développé cette nouvelle génération de 9LV autour d'une architecture centrée sur les données, intégrant capteurs, armements et fonctions de commandement et de contrôle. Le système vise à accélérer la prise de décision tout en renforçant la cybersécurité et la capacité d'adaptation aux nouvelles menaces.

Son architecture permet d'intégrer de nouvelles applications sans compromettre les fonctions critiques du navire. Conçu pour faciliter l'interopérabilité avec les forces alliées conformément aux objectifs de l'Otan, 9LV favorise également le partage d'informations tactiques entre les différents domaines opérationnels.

Modulaire, le système peut équiper aussi bien les grands bâtiments de combat que les navires de plus petite taille et prendre en charge des flottes combinant plateformes avec et sans équipage.

Sur les coups de 14h, le titre reculait de 1% à Stockholm, autour des 647 SEK.