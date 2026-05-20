Saab décroche une commande de 460 MSEK en Lituanie

Le groupe suédois poursuit sa coopération avec les forces armées lituaniennes avec un nouveau contrat portant sur le système d'arme Carl-Gustaf M4 et des équipements d'entraînement.

Saab annonce avoir reçu une commande de la Lituanie d'une valeur de 460 millions de couronnes suédoises (soit environ 42,2 MEUR) pour des systèmes Carl-Gustaf M4 (présentés comme des systèmes d'arme portatif sans recul et destiné à l'infanterie) et des équipements de formation, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2029.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un nouvel accord signé entre Saab et la Lituanie, valable pendant 10 ans, qui pourrait atteindre jusqu'à 640 MSEK (soit 58,7 MEUR environ) via des options supplémentaires.

L'accord comprend notamment des armes Carl-Gustaf M4, des adaptateurs pour munitions d'entraînement ainsi que des simulateurs Carl-Gustaf Outdoor Trainer. Il prévoit également une coopération avec l'industrie de défense lituanienne conformément à la réglementation locale.

"Nous sommes fiers de continuer à fournir aux forces lituaniennes les capacités éprouvées du Carl-Gustaf ainsi que nos équipements d'entraînement", a déclaré Görgen Johansson, responsable de la division Dynamics de Saab.

Le titre Saab progresse de près de 1% à Stockholm.