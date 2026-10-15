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Saab décroche une commande de 1,3 MdSEK pour un nouvel ordinateur de vol du Gripen
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 11:00

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Le groupe suédois de défense a été retenu par l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour développer une nouvelle génération d'ordinateur de commandes de vol destiné à son avion de combat Gripen. Les livraisons sont prévues en 2030.

Saab a reçu une commande de 1,3 milliard de couronnes suédoises pour remplacer l'ordinateur actuel du Gripen par une solution conçue pour répondre aux exigences à long terme en matière de disponibilité, de performances et de sécurité d'approvisionnement.

Mené en étroite collaboration avec la FMV, ce projet porte sur un équipement central du système de commandes de vol, qui contribue à la sécurité et à la précision des manoeuvres de l'appareil.

Sur les coups de 11h, le titre progresse de 1,9% à Stockholm, autour des 622 SEK.

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