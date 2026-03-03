S&P pourrait réduire la valeur de la société PacifiCorp, détenue par Berkshire, en raison des incendies de forêt

S&P Global a déclaré lundi qu'elle pourrait déclasser PacifiCorp, une entreprise de services publics détenue par Berkshire Hathaway BRKa.N , et la faire passer au statut d'entreprise de pacotille alors que les responsabilités s'accumulent à la suite d'une action collective en justice concernant une série d'incendies de forêt dans l'Oregon en 2020.

L'avertissement a été émis après qu'un jury de l'Oregon a accordé, le 25 février, 305 millions de dollars à 16 plaignants, soit environ 19 millions de dollars par plaignant, qui reprochaient à PacifiCorp de ne pas avoir coupé les lignes électriques lors d'une tempête de vent survenue pendant le week-end de la fête du travail. Lors des procès précédents, les plaignants avaient reçu en moyenne 5 millions de dollars. S&P a indiqué qu'elle pourrait abaisser la note "BBB-minus" de PacifiCorp dit , la note d'investissement la plus basse, d'au moins deux crans si les indemnités futures avoisinent les 19 millions de dollars par plaignant, et d'un cran si les indemnités sont "significatives" mais moindres. Elle a déclaré qu'elle suivrait de près les verdicts dans les semaines à venir.

Les procès dans le cadre de la "James class action" sont prévus jusqu'au début de 2028, et la société mère de PacifiCorp, Berkshire Hathaway Energy, a déclaré que la compagnie d'électricité devait faire face à 48 milliards de dollars de paiements potentiels, en plus du milliard de dollars déjà accordé. PacifiCorp est exposée à environ 50 milliards de dollars de risques liés aux incendies de forêt.

En réponse à l'action de S&P, PacifiCorp a déclaré qu'elle prévoyait de faire appel du verdict de 305 millions de dollars et qu'elle s'efforçait de "fournir des certitudes" à ses employés, à ses clients et aux communautés. PacifiCorp attend une décision de la cour d'appel de l'Oregon sur la question de savoir si l'action collective a été correctement certifiée et si les plaignants peuvent obtenir des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle.

Berkshire Hathaway Energy a déclaré que la perte du statut d'entreprise de qualité pourrait empêcher PacifiCorp de lever des fonds pour financer ses activités courantes, notamment pour payer ses fournisseurs et fournir de l'électricité à ses clients.

"PacifiCorp estime qu'elle disposera de liquidités suffisantes pour couvrir ses activités et ses obligations au-delà d'un an", a ajouté la société mère.

Berkshire Hathaway jouit d'une excellente cote de crédit. Dans sa première lettre annuelle aux actionnaires, le directeur général de Berkshire, Greg Abel, a déclaré samedi que le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, acceptait sa responsabilité lorsqu'il provoquait des incendies de forêt, mais qu'il s'opposerait aux plaintes injustifiées devant les tribunaux.

"PacifiCorp n'est pas un assureur de dernier recours et ne doit pas être traité comme une poche profonde", a-t-il écrit.