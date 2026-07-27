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S&P Global Ratings a placé la notation de crédit actuelle d'Argan (BBB-) sous CreditWatch positif
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 15:50
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Suite à l'annonce, en date du 23 juillet 2026, de son projet de fusion avec WDP, S&P Global Ratings a décidé de placer la notation de crédit actuelle d'Argan ("BBB-") sous CreditWatch positif.

Cette appréciation signifie que S&P Global Ratings pourrait procéder à un relèvement d'au moins un cran (c'est-à-dire "BBB") de la note d'Argan à l'issue de la fusion, prévue au premier trimestre 2027.

Cette décision reflète l'appréciation de l'agence de notation sur le potentiel de renforcement du profil financier et de la qualité de crédit du nouvel ensemble.

"WDP-Argan bénéficierait d'une taille accrue avec un profil de revenus locatifs renforcé, d'une diversification géographique élargie et d'un positionnement de leader sur les principaux marchés européens de l'immobilier logistique, et un risque client réduit avec la dilution de la part des principaux locataires dans le nouvel ensemble" indique S&P Global Ratings.

Ce placement sous CreditWatch positif constitue une première reconnaissance des bénéfices stratégiques attendus de l'opération.

"La fusion permettrait de créer un leader européen de l'immobilier logistique, doté d'une plateforme plus résiliente, d'une capacité d'investissement renforcée et d'un accès optimisé aux marchés de capitaux, avec un profil financier préservé" rajoute S&P Global Ratings.

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