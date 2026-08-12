S&P Global élargit son partenariat avec Microsoft

S&P Global fait part d'un élargissement de sa collaboration avec Microsoft afin d'intégrer sa vaste gamme de données, d'analyses et d'informations exploitables par l'IA aux flux de travail et aux expériences basées sur des agents de Microsoft 365 Copilot.

Ce partenariat offre aux clients un accès fluide aux informations de S&P Global au sein des outils Microsoft qu'ils utilisent déjà, leur permettant de passer plus rapidement de la complexité à la clarté grâce à des informations transparentes, traçables et issues de sources fiables.

"A mesure que les organisations recourent davantage à l'IA pour gérer des volumes d'informations croissants, la qualité, le contexte et la traçabilité des données sous-jacentes deviennent essentiels", souligne le groupe spécialisé dans l'information financière.

Cette intégration repose sur la solution de récupération déterministe du portail de données IA de S&P Global (API "Kensho LLM-ready"), qui permet à Microsoft 365 Copilot et aux fonctionnalités associées d'accéder aux contenus de S&P Global tout en fournissant des résultats précis, sourcés et vérifiables.

Les clients pourront ainsi exploiter les données et analyses de S&P Global pour des tâches telles que la recherche d'entreprises, l'analyse financière, l'exploitation de transcriptions, l'analyse comparative et l'analyse concurrentielle, sans quitter Microsoft 365.

Ce lancement prolonge l'évolution récemment annoncée du modèle opérationnel de la division Market Intelligence de S&P Global, qui associe données, IA, logiciels et fonctionnalités de gestion des flux de travail afin de mieux accompagner les clients dans la découverte et l'utilisation d'informations stratégiques.