S&P Global annonce une hausse de ses bénéfices au premier trimestre grâce à la demande de produits d'analyse

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La société d'informations financières S&P Global SPGI.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses services de données et d'analyse dans un contexte d'incertitude géopolitique, ce qui a fait grimper son action d'environ 1,3 % dans les échanges avant l'ouverture.

La volatilité croissante des marchés, les inquiétudes liées au crédit privé et l'incertitude géopolitique ont poussé les investisseurs à s'appuyer davantage sur les analyses de marché et les outils d'évaluation des risques, ce qui a profité à des entreprises telles que S&P Global.

La société new-yorkaise fournit des notations de crédit, des indices de référence, des analyses et des solutions de gestion des flux de travail sur les marchés mondiaux des capitaux, des matières premières et de l'automobile.

L'agence de notation Moody's MCO.N a également annoncé une hausse de ses bénéfices au début du mois, portée par une forte demande pour ses produits de recherche et d'analyse.

Le chiffre d'affaires du segment « notations » de S&P, qui fournit des notations de crédit, des études et des analyses aux investisseurs, a bondi de 13 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars.

Parallèlement, le chiffre d'affaires de son unité d'intelligence de marché, qui fournit des données et des analyses aux professionnels de l'investissement, aux entreprises et aux agences gouvernementales, a augmenté de 8 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 10 % pour atteindre 4,17 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice de 4,69 dollars par action pour le trimestre, contre 3,54 dollars par action un an plus tôt.

Les actions de S&P Global ont perdu plus de 15 % cette année, les craintes des investisseurs concernant les bouleversements induits par l'IA dans le secteur des logiciels et des services ayant pesé sur le titre.