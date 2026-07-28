S&P Global acquiert une participation majoritaire dans l'agence de notation nigériane Agusto&Co

( AFP / ANGELA WEISS )

Le groupe américain S&P Global a annoncé mardi avoir acquis une participation majoritaire dans l'agence de notation financière nigériane Agusto&Co. basée à Lagos afin de renforcer sa présence sur le marché africain de l'évaluation du crédit domestique.

Cette acquisition intervient alors que plusieurs dirigeants et ministres des Finances africains accusent les principales agences mondiales de notation de surestimer les risques politiques et économiques sur le continent, ce qui accroît les coûts d'emprunt et freine la croissance économique.

S&P Global a indiqué que cet investissement s'inscrit dans la stratégie de développement de ses activités en Afrique, où le groupe s'appuie actuellement principalement sur son bureau en Afrique du Sud.

Fondée en 1992 par l'économiste nigérian Olabode Agusto, Agusto&Co. est présente au Nigeria, au Kenya, au Ghana et au Rwanda.

Il s'agit de la première opération de ce type menée en Afrique par S&P Global, même si sa filiale S&P Global Commodity Insights dispose déjà d'un bureau dans la capitale nigériane, Abuja.

Le président de S&P Global Ratings, Yann Le Pallec, estime que cette acquisition contribuerait à renforcer "la transparence des marchés locaux du crédit" sur le continent.

Le directeur général d'Agusto&Co., Yinka Adelekan, a pour sa part affirmé que l'opération favoriserait le développement de "marchés du crédit transparents et résilients à travers le continent".

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été rendues publiques.

La finalisation de l'opération est attendue au cours du second semestre de cette année.