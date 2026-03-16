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S&P Global a relevé les notes de crédit d'Aedifica après l'offre d'échange sur Cofinimmo
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:35

S&P Global a annoncé avoir relevé les notes de crédit d'Aedifica à la suite du succès de l'offre d'échange sur Cofinimmo.

La note de crédit à long terme d'Aedifica ainsi que la note d'émission de sa dette non garantie ont été relevées de " BBB " à " BBB ", avec une perspective stable. En outre, Aedifica s'est vu attribuer une note de crédit à court terme de " A-2 ".

Dans son étude, S&P Global indique que la transaction avec Cofinimmo renforce considérablement la position d'Aedifica sur le marché, car elle est devenue la plus grande société immobilière cotée dans le secteur de la santé en Europe, avec un portefeuille qui a presque doublé pour atteindre 12,4 milliards d'euros.

"Le relèvement de notre note de crédit à " BBB " représente un avantage stratégique important, car elle permettra de réduire le coût de nos futurs financements par emprunt. À long terme, cela aura un effet positif sur notre capacité d'investissement et sur notre bénéfice par action." a déclaré Ingrid Daerden, CFO d'Aedifica.

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