S&P estime que l'Ukraine n'est plus en défaut sur sa dette, remonte sa note à CCC+

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

L'agence de notation S&P a remonté jeudi la notation appliquée à la dette de long terme ukrainienne, désormais considérée comme "spéculative", à CCC+, alors qu'elle était jusqu'ici vue en "défaut partiel", à SD, assortissant cette nouvelle note d'une perspective stable.

S&P n'est pas la première à remonter la notation du pays d'Europe de l'Est, puisque Fitch avait elle-même refait passer l'Ukraine de "défaut partiel" à CCC, soit "hautement spéculatif", fin décembre.

Une évolution qui intervient alors qu'une "petite partie" de la dette ukrainienne est toujours considérée en défaut mais "cela ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la capacité de l'Ukraine et sur sa volonté d'honorer ses autres obligations", a estimé S&P dans son communiqué.

Le défaut concerne des obligations émises par une entreprise publique d'énergie et détenues par une banque commerciale étrangère, pour un total qui représente moins de 1% de la dette publique du pays, a précisé l'agence.

L'agence de notation juge également que la perspective stable se justifie par "un service de la dette gérable à court terme et un soutien financier international continu, en particulier de la part de l'Union européenne (UE)".

Le bloc européen s'est en effet entendu fin décembre pour accorder au gouvernement ukrainien un prêt de 90 milliards d'euros afin de financer son budget et son armée.

Avec ce prêt, l'Ukraine va pouvoir dépenser 60 milliards d'euros, sur les 90 milliards prévus au total, pour renforcer ses capacités militaires en 2026 et 2027, avait indiqué au début du mois la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les 30 milliards restant seront utilisés par Kiev pour ses besoins budgétaires, sous condition de réformes liées au renforcement de l'Etat de droit ou à la lutte anti-corruption, a précisé la Commission européenne.

L'Ukraine ne remboursera ce prêt qu'une fois des réparations payées par la Russie. Les intérêts, soit environ trois milliards d'euros par an, seront payés par le budget de l'Union européenne.

S&P prévient cependant que "la capacité de l'Ukraine à assumer ses engagements financiers reste tributaire et dépendante de conditions économiques et financières favorables, notamment concernant l'évolution du conflit en cours et du soutien continu de ses alliés".

Le gouvernement ukrainien a également obtenu en fin d'année un nouveau programme d'aide de la part du Fonds monétaire international (FMI) de plus de huit milliards de dollars sur cinq ans, visant à stabiliser l'économie du pays.

A cette occasion, l'institution de Washington avait estimé à 63 milliards de dollars le manque de financement du gouvernement ukrainien pour son année fiscale 2026/27, et un total de 136,5 milliards de dollars pour la période 2026-2029.