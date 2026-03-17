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S&P estime que l'Irak risque de voir sa note abaissée, l'arrêt du trafic d'Ormuz nuisant à la production de pétrole
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte à travers le texte)

S&P Global a placé la note de crédit souveraine à long terme de l'Irak "B-" sous surveillance négative mardi, citant le risque d'un abaissement de la note après une forte baisse de la production pétrolière du pays liée à l'escalade du conflit au Moyen-Orient.

La production pétrolière de l'Irak a chuté à environ 1,2 million de barils par jour (bpd), contre 4,2 millions de bpd, suite à la fermeture effective du détroit d'Ormuz depuis l'intensification des tensions régionales le 28 février.

Le pays détient les cinquièmes réserves prouvées de pétrole brut au monde et est le troisième exportateur de l'OPEP+ après l'Arabie saoudite et la Russie. Le pétrole représente environ 60 % du PIB de l'Irak, 90 % des recettes de l'État et 95 % des recettes d'exportation de marchandises.

S&P a déclaré qu'une perturbation prolongée de la production pétrolière mettrait à rude épreuve les positions budgétaires et extérieures de l'Irak jusqu'en 2026, même si le pays dispose d'importantes réserves de change.

"La situation budgétaire du gouvernement irakien est très sensible aux prix et aux revenus du pétrole, la chute temporaire étant susceptible de réduire les revenus du gouvernement et de restreindre davantage les dépenses", a déclaré S&P.

L'agence s'attend à ce que le gouvernement puise dans ses réserves pour faire face à ses obligations en matière de dette extérieure.

Les réserves internationales de l'Irak s'élevaient à environ 97 milliards de dollars à la mi-février, soit l'équivalent d'environ 10 mois de paiements courants, dont environ un quart est détenu sous forme d'or.

S&P s'attend à ce que la réserve soutienne le remboursement de la dette commerciale extérieure, y compris l'unique obligation amortissable du pays, d'une valeur de 2,8 milliards de dollars, restructurée à partir de la dette d'avant 2003.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 22:38:30.

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