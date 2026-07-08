S&P Dow Jones place l'Indonésie et la Turquie sur sa liste de surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse de leur notation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fournisseur mondial d'indices S&P Dow Jones Indices SPGI.N a averti que la Turquie et l'Indonésie risquaient de voir leur statut passer de « marché émergent » à « marché frontalier » en raison de problèmes de transparence des marchés et d'autres enjeux, faisant écho à des mesures similaires prises par son concurrent MSCI
MSCI.N .
Ces deux marchés ont été ajoutés à une liste de surveillance en vue d’une éventuelle inclusion dans le processus de révision des marchés de l’année prochaine, a indiqué S&P DJI dans un communiqué publié mardi soir. Le Nigeria figure également sur cette liste en vue d’un éventuel reclassement de la catégorie « autonome » à celle de « marché frontalier ».
L’Indonésie fait l’objet d’un examen par MSCI depuis janvier et le risque de déclassement a fait plonger un marché boursier qui faisait autrefois l’unanimité auprès des gestionnaires de fonds des marchés émergents – il affiche ainsi une baisse de plus de 30 %, soit 35 % en dollars, depuis le début de l’année.
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