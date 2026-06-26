S&P confirme la note de crédit « AA+ » des États-Unis, invoquant la résilience économique du pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport de S&P, ainsi que des informations contextuelles tout au long du texte)

26 juin - S&P Global a confirmé vendredi la note de crédit « AA+ » attribuée aux États-Unis , affirmant que la résilience de l’économie avait permis de maintenir un niveau élevé de recettes fiscales.

L'agence de notation a déclaré s'attendre à ce que l'économie américaine affiche une croissance d'environ 2 % entre 2026 et 2029, ajoutant que malgré une polarisation politique accrue, la solidité des institutions et le système de freins et contrepoids continueront à garantir la stabilité des résultats politiques.

« La bonne tenue générale des recettes, notamment grâce à des recettes douanières solides, devrait contribuer à atténuer le risque de dérapage budgétaire », a-t-elle déclaré.

L’économie américaine a connu au premier trimestre une croissance e plus rapide que prévu, le produit intérieur brut (PIB) ayant progressé à un taux annualisé révisé à la hausse de 2,1 %. Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à ce que la croissance du PIB reste inchangée à 1,6 %.

La contribution positive à la croissance résultant de la baisse des importations a été partiellement contrebalancée par une forte révision à la baisse des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’économie.

S&P, qui a été la première agence de notation à abaisser la note « sans réserve » du gouvernement américain en 2011, a déclaré que les perspectives de la note des États-Unis restaient stables.

Ces perspectives stables reflètent son opinion quant à la solidité de l’économie américaine, malgré les changements intervenus dans les politiques nationales et internationales.

Elle a également indiqué que les investissements soutenus dans l’intelligence artificielle (IA) devraient rester un pilier essentiel de l’investissement global, tout en précisant que les gains de productivité à long terme liés à l’IA restent incertains à ce stade.