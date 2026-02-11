Ryder System chute après avoir annoncé des bénéfices inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la société de logistique Ryder System R.N chutent de 3 % à environ 206 $ avant le marché, après avoir prévu un bénéfice ajusté comparable inférieur aux estimations de Wall Street

** La société prévoit un bénéfice ajusté comparable pour 2026 entre 13,45 et 14,45 dollars par action, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 14,63 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** Prévisions de croissance du chiffre d'affaires 2026 de 1% et de croissance du chiffre d'affaires opérationnel de 3%

** Le bénéfice ajusté comparable du premier trimestre devrait se situer entre 2,10 et 2,35 dollars par action, contre une estimation de 2,69 dollars par action

** Bénéfice ajusté comparable du 4ème trimestre de 3,59 $ par action, contre une estimation moyenne des analystes de 3,57 $ par action

** En 2025, Ryder System a augmenté de 22%