 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryanair signe un contrat de plusieurs milliards de dollars avec CFM pour obtenir des pièces de moteur
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 10:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir de)

Le géant de l'aviation économique Ryanair RYA.I et le fabricant de moteurs d'avions CFM International ont signé un accord pour soutenir l'ouverture prévue de deux ateliers de maintenance de moteurs de Ryanair avec un flux garanti de pièces de rechange, ont déclaré les entreprises mardi.

Les usines seront probablement basées en Europe continentale et la première ouvrira en 2028, utilisant la force financière de Ryanair pour acheter des pièces de rechange à un moment de pénurie dans l'industrie, a déclaré Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, lors d'une conférence de presse.

Vêtu d'un maillot de rugby français quelques jours après la victoire des Bleus sur l'Irlande au Stade de France, le patron de la compagnie aérienne irlandaise a plaisanté sur les prix pratiqués par les fabricants de moteurs pour les pièces détachées, tout en reconnaissant que l'industrie devait améliorer ses résultats après des années de pertes.

"Méfiez-vous des Français qui apportent des cadeaux; cela va me coûter cher", a déclaré le patron de la compagnie aérienne irlandaise lors de la signature de l'accord de 15 ans.

En vertu de cet accord, Ryanair achètera toutes ses pièces de moteur auprès de CFM, sans avoir recours à des ateliers tiers indépendants, a déclaré M. O'Leary.

La valeur de l'accord n'a pas été communiquée, mais les entreprises ont déclaré qu'il s'agissait de "plusieurs milliards" de dollars.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
316,520 USD NYSE -1,34%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
SAFRAN
311,4000 EUR Euronext Paris -0,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank