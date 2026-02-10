Ryanair signe un contrat de plusieurs milliards de dollars avec CFM pour obtenir des pièces de moteur

Le géant de l'aviation économique Ryanair RYA.I et le fabricant de moteurs d'avions CFM International ont signé un accord pour soutenir l'ouverture prévue de deux ateliers de maintenance de moteurs de Ryanair avec un flux garanti de pièces de rechange, ont déclaré les entreprises mardi.

Les usines seront probablement basées en Europe continentale et la première ouvrira en 2028, utilisant la force financière de Ryanair pour acheter des pièces de rechange à un moment de pénurie dans l'industrie, a déclaré Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, lors d'une conférence de presse.

Vêtu d'un maillot de rugby français quelques jours après la victoire des Bleus sur l'Irlande au Stade de France, le patron de la compagnie aérienne irlandaise a plaisanté sur les prix pratiqués par les fabricants de moteurs pour les pièces détachées, tout en reconnaissant que l'industrie devait améliorer ses résultats après des années de pertes.

"Méfiez-vous des Français qui apportent des cadeaux; cela va me coûter cher", a déclaré le patron de la compagnie aérienne irlandaise lors de la signature de l'accord de 15 ans.

En vertu de cet accord, Ryanair achètera toutes ses pièces de moteur auprès de CFM, sans avoir recours à des ateliers tiers indépendants, a déclaré M. O'Leary.

La valeur de l'accord n'a pas été communiquée, mais les entreprises ont déclaré qu'il s'agissait de "plusieurs milliards" de dollars.