Barclays: Le bénéfice annuel grimpe de 12%, dévoile de nouveaux objectifs

Illustration du logo de Barclays

Barclays a déclaré mardi que ‍son bénéfice annuel avait augmenté de 12%, tout en annonçant ‌un plan de rachat d'actions d'un milliard de livres sterling (1,15 ​milliard d'euros) et de nouveaux ⁠objectifs de performance.

La banque britannique a fait état d'un ⁠bénéfice ‍avant impôts de 9,1 ⁠milliards de livres sterling pour 2025, contre 8,1 milliards l'année précédente, ​globalement en ligne avec la moyenne des prévisions des analystes ⁠compilées par la banque, ​qui s'élevait à 9 milliards ​de ​livres sterling.

Barclays a également relevé son ​objectif de ⁠bénéfice clé, déclarant viser désormais un rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 14% d'ici ‌2028, contre une prévision précédente de plus de 12% en 2026.

(Reportage Lawrence White, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ‌Augustin Turpin)