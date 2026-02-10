Bank of America dépasse les 5% du capital de Puma
Dans un avis financier, la banque d'affaires américaine précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché, sa participation directe au sein du groupe étant passée de 0,05% à 1,90%.
Dans l'intervalle, BofA a réduit à 4,41% sa participation détenue sous la forme d'instruments financiers, contre 4,93% précédemment.
A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de plus de 1,5% mardi en fin de matinée suite à cette annonce. Depuis l'officialisation, le 26 janvier dernier, du rachat des 29% de son capital jusqu'ici détenus par la famille Pinault par l'équipementier sportif chinois Anta, le titre a rebondi de plus de 27%.
