 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bank of America dépasse les 5% du capital de Puma
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 12:32

Bank of America a déclaré mardi avoir franchi en hausse, le 6 février, le seuil de 5% du capital de Puma pour désormais détenir 6,31% du fabricant allemand d'articles de sport, contre 4,99% lors de sa précédente notification.

Dans un avis financier, la banque d'affaires américaine précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché, sa participation directe au sein du groupe étant passée de 0,05% à 1,90%.

Dans l'intervalle, BofA a réduit à 4,41% sa participation détenue sous la forme d'instruments financiers, contre 4,93% précédemment.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de plus de 1,5% mardi en fin de matinée suite à cette annonce. Depuis l'officialisation, le 26 janvier dernier, du rachat des 29% de son capital jusqu'ici détenus par la famille Pinault par l'équipementier sportif chinois Anta, le titre a rebondi de plus de 27%.

Valeurs associées

PUMA
23,260 EUR XETRA +0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank