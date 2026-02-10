Figurines devant le logo de Tui

TUI, le plus grand voyagiste européen en termes de parts ‍de marché, a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le premier trimestre, avec ‌des réservations à terme stables et des prix moyens plus élevés.

La société a annoncé ​un bénéfice d'exploitation de 77,1 millions d'euros ⁠pour le premier trimestre, après 51 millions l'année dernière. Ce résultat dépasse les ⁠attentes des ‍analystes interrogés par LSEG qui tablaient sur ⁠66,7 millions d'euros.

"Les résultats du premier trimestre sont conformes à nos attentes et démontrent clairement ​que notre stratégie nous permet d'atteindre une croissance durable", a déclaré Sebastian Ebel, le président du ⁠directoire, dans un communiqué.

Le premier trimestre ​est généralement le plus faible pour les ​compagnies aériennes ​en raison du ralentissement des réservations de voyages ​en début d'année.

TUI ⁠a reconfirmé ses prévisions de décembre, selon lesquelles le chiffre d'affaires devrait augmenter de 2% à 4% et le bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7% ‌à 10%, ce qui signifie que le groupe ne maintiendra pas la croissance de 2025 comme le supposaient les marchés.

