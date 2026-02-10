 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TUI: Bénéfice d'exploitation meilleur que prévu au T1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:32

Figurines devant le logo de Tui

Figurines devant le logo de Tui

TUI, le plus grand voyagiste européen en termes de parts ‍de marché, a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le premier trimestre, avec ‌des réservations à terme stables et des prix moyens plus élevés.

La société a annoncé ​un bénéfice d'exploitation de 77,1 millions d'euros ⁠pour le premier trimestre, après 51 millions l'année dernière. Ce résultat dépasse les ⁠attentes des ‍analystes interrogés par LSEG qui tablaient sur ⁠66,7 millions d'euros.

"Les résultats du premier trimestre sont conformes à nos attentes et démontrent clairement ​que notre stratégie nous permet d'atteindre une croissance durable", a déclaré Sebastian Ebel, le président du ⁠directoire, dans un communiqué.

Le premier trimestre ​est généralement le plus faible pour les ​compagnies aériennes ​en raison du ralentissement des réservations de voyages ​en début d'année.

TUI ⁠a reconfirmé ses prévisions de décembre, selon lesquelles le chiffre d'affaires devrait augmenter de 2% à 4% et le bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7% ‌à 10%, ce qui signifie que le groupe ne maintiendra pas la croissance de 2025 comme le supposaient les marchés.

(Rédigé par Cian Muenster et Joanna Plucinska ; version française Coralie Lamarque, édité ‌par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank