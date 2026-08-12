Ryanair s'associe à Google pour déployer des outils cloud et d'IA

Ryanair a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à Google dans le cadre d'un contrat de cinq ans visant à déployer les outils des suites Google Workspace et Google Cloud du géant technologique américain auprès de ses 35 000 employés.

Le transporteur aérien précise que ce projet de déploiement comprend notamment Gemini Enterprise, la plateforme d'IA agentique de Google Cloud conçue pour connecter les données organisationnelles, automatiser les flux de travail et créer des agents IA personnalisés.

La compagnie à bas coûts explique qu'elle prévoit notamment d'utiliser Gemini Enterprise afin de faciliter la prise de décisions, d'optimiser la logistique des équipages sur ses vols et de soutenir sa productivité au niveau global.

Ce partenariat doit notamment aider le groupe à atteindre son objectif de 300 millions de passagers transportés par an d'ici à 2034, à comparer avec 208 millions accueillis sur l'exercice écoulé.

A la Bourse de Dublin, l'action Ryanair progressait de quasiment 1,5% mercredi en fin de matinée, surperformant un indice irlandais ISEQ 20 en hausse de 1,3%.