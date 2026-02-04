Ryanair renforce sa présence dans le Piémont
Ryanair annonce le lancement de son programme estival 2026 à l'aéroport de Cuneo, à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau, au nord de Monaco. L'offre comprend 2 lignes vers Cagliari et Palerme, représentant plus de 10 vols hebdomadaires.
Présente à Cuneo depuis 18 ans, la compagnie indique avoir transporté quelque 1,2 million de passagers depuis et vers cette localité.
Le transporteur souligne que cette activité contribue au développement de la connectivité et du tourisme dans la ville et l'ensemble de la région Piémont.
Parallèlement, Ryanair appelle le gouvernement italien et les régions à supprimer "l'addizionale municipale", une taxe appliquée aux passagers aériens. En cas d'abolition, le groupe évoque un investissement potentiel de 4 milliards de dollars en Italie, avec l'ajout de 40 appareils.
Ce scénario permettrait, selon la compagnie, de porter le trafic à 80 millions de passagers par an, d'ouvrir plus de 250 nouvelles routes et de créer 15 000 emplois.
