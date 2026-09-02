Ryanair réduit ses ambitions de trafic face à la flambée du pétrole

La compagnie aérienne ajuste son programme hivernal afin de limiter son exposition à la hausse des prix du carburant, tout en anticipant une amélioration de ses pertes saisonnières.

Ryanair annonce abaisser son objectif de trafic pour l'exercice 2027 à 214 millions de passagers, contre 216 millions précédemment.

La compagnie prévoit de réduire son programme de vols entre novembre et mars, période durant laquelle le trafic devrait être globalement stable sur un an.

Cette décision intervient alors que le kérosène non couvert se négocie autour de 140 dollars le baril, tandis que 80% des besoins de carburant de l'exercice 2027 sont couverts à environ 67 dollars le baril.

Ryanair estime que cette réduction ponctuelle du programme hivernal diminuera ses pertes de 70 à 100 MEUR durant l'hiver 2026.

Le groupe reste néanmoins bien positionné pour enregistrer un nouvel exercice rentable, mais prévient qu'il est encore trop tôt pour fournir une prévision significative de bénéfice après impôts.

Si les prix élevés du pétrole persistent jusqu'à l'été 2027, Ryanair s'attend à une hausse sensible des tarifs aériens court-courriers en Europe.