Ryanair: ouvre de nouveaux vols vers la Laponie

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé le lancement de son tout premier programme de vols à destination de l'aéroport de Rovaniemi en Laponie, avec deux vols aller-retour par semaine depuis Paris Beauvais, à compter du lundi 28 octobre.



'Que vous soyez à la recherche d'aventure, de divertissements festifs ou d'un week-end chaleureux en famille, la Laponie vous promet une expérience inoubliable, empreinte de l'esprit de Noël' indique le groupe.



Elena Cabrera, responsable communication de Ryanair pour la France, a déclaré : ' Noël arrive en avance pour les clients français avec le lancement du tout premier programme de vols Ryanair depuis la France vers la Laponie'.





