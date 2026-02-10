 Aller au contenu principal
Ryanair et Safran (CFM) signent un accord de services pour "plusieurs milliards de dollars"
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 11:42

Ryanair RYA.I et CFM International, coentreprise de Safran Aircraft Engines SAF.PA et GE Aerospace GE.N , ont annoncé mardi la signature d'un accord en vue de l'ouverture prévue de deux ateliers de maintenance des moteurs de la compagnie aérienne irlandaise à bas prix et de l'approvisionner en pièces détachées.

L'accord, d'une valeur de "plusieurs milliards de dollars", vise à "soutenir l’ensemble de la flotte de Ryanair, soit près de 2.000 moteurs CFM56 et LEAP équipant ses Boeing 737", selon un communiqué.

"CFM accompagnera également Ryanair avec un contrat de services pour les moteurs CFM56 et LEAP, jusqu’à ce que les ateliers MRO de Ryanair soient pleinement opérationnels", précise le communiqué.

Les usines seront probablement implantées en Europe continentale et la première ouvrira ses portes en 2028, la solidité financière de Ryanair lui permettant d'acheter des pièces de rechange à l'avance alors que l'ensemble du secteur connaît une pénurie, a déclaré son directeur général Michael O'Leary lors d'une conférence de presse.

(Tim Hepher, Gianluca Lo Nostro; version française Augustin Turpin)

Valeurs associées

GE AEROSPACE
316,520 USD NYSE -1,34%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
SAFRAN
312,0000 EUR Euronext Paris -0,76%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

