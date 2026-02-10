Ryanair et Safran (CFM) signent un accord de services pour "plusieurs milliards de dollars"

Ryanair RYA.I et CFM International, coentreprise de Safran Aircraft Engines SAF.PA et GE Aerospace GE.N , ont annoncé mardi la signature d'un accord en vue de l'ouverture prévue de deux ateliers de maintenance des moteurs de la compagnie aérienne irlandaise à bas prix et de l'approvisionner en pièces détachées.

L'accord, d'une valeur de "plusieurs milliards de dollars", vise à "soutenir l’ensemble de la flotte de Ryanair, soit près de 2.000 moteurs CFM56 et LEAP équipant ses Boeing 737", selon un communiqué.

"CFM accompagnera également Ryanair avec un contrat de services pour les moteurs CFM56 et LEAP, jusqu’à ce que les ateliers MRO de Ryanair soient pleinement opérationnels", précise le communiqué.

Les usines seront probablement implantées en Europe continentale et la première ouvrira ses portes en 2028, la solidité financière de Ryanair lui permettant d'acheter des pièces de rechange à l'avance alors que l'ensemble du secteur connaît une pénurie, a déclaré son directeur général Michael O'Leary lors d'une conférence de presse.

(Tim Hepher, Gianluca Lo Nostro; version française Augustin Turpin)