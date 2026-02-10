 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ferrari appuie sur l'accélérateur après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 13:29

Ferrari a clôturé l'exercice 2025 sur une progression de ses principaux indicateurs financiers. Le marché accueille favorablement les chiffres en faisant rebondir le titre de plus de 7% à la mi-journée.

Le constructeur a enregistré un chiffre d'affaires de 7,15 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an, tandis que le résultat opérationnel a progressé de 12% pour atteindre 2,11 MdEUR, portant la marge d'EBIT à 29,5%. Le bénéfice net ressort à 1,6 MdEUR accompagné d'un résultat par action dilué de 8,96 EUR, dans un contexte de volumes volontairement contenus, avec 13 640 véhicules livrés sur l'année, contre 13 752 en 2024.

La performance a été soutenue par un mix produit plus favorable, l'essor des personnalisations et la dynamique des activités annexes. Les revenus issus des voitures et pièces détachées ont dépassé 6 milliards d'euros, tandis que les recettes liées aux partenariats, au sponsoring et à la marque ont bondi de 22%, portées notamment par la Formule 1 et les activités lifestyle . Sur le plan opérationnel, la montée en gamme a permis de compenser la hausse des dépenses industrielles, commerciales et de recherche, alors que l'EBITDA a atteint 2,77 MdEUR, soit une marge de 38,8% (vs. 38,3% en 2024).

Des objectifs 2026 en ligne avec les attentes

Cette génération de valeur s'est traduite par une forte création de trésorerie, avec un flux de trésorerie industriel supérieur à 1,5 MdEUR, en hausse de 50% sur un an, malgré près de 950 MEUR d'investissements. Ferrari aborde ainsi 2026 avec une structure financière renforcée et anticipe un chiffre d'affaires d'environ 7,5 MdEUR assorti d'une marge d'EBITDA d'au moins 39%, portée par le renouvellement de la gamme, la poursuite des personnalisations et la contribution attendue des activités sportives et de marque. Pour 2026, le consensus S&P Capital IQ (23 analystes) visait 7,52 MdsEUR de revenus et une marge d'EBITDA de 38,7%.

La publication est rassurante, après quelques déconvenues pour la marque. Le titre avait décroché de près de 12% durant l'été à l'annonce de ses résultats du second trimestre. Il avait encore perdu 15,4% le 9 octobre, à cause de projections 2030 jugées trop conservatrices. L'action se paie 30 fois les résultats attendus en 2026, ce qui explique l'exigence du marché envers Ferrari. A titre de comparaison, BMW affiche un PER de 8 fois et LVMH de 23 fois.

Valeurs associées

FERRARI
310,800 EUR MIL +10,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 14:09

    Je suis toujours impressionné par les marges...On paye vraiment la marque.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank