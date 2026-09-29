Ryanair espère que le retard dans la certification du Boeing MAX10 sera de courte durée, selon son directeur général

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Michael O’Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a déclaré mardi que si la certification des Boeing Max devait prendre du retard, la compagnie espérait que ce ne serait « qu’une question de jours, et non de semaines ou de mois ».

« Nous prévoyons toujours de recevoir les 15 premiers appareils Max 10 au printemps 2027 », a-t-il déclaré lors d’une conférence à Varsovie.