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Ryanair espère que le retard dans la certification du Boeing MAX10 sera de courte durée, selon son directeur général
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 09:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael O’Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a déclaré mardi que si la certification des Boeing Max devait prendre du retard, la compagnie espérait que ce ne serait « qu’une question de jours, et non de semaines ou de mois ».

« Nous prévoyons toujours de recevoir les 15 premiers appareils Max 10 au printemps 2027 », a-t-il déclaré lors d’une conférence à Varsovie.

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