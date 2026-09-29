Espagne : l'inflation s'accélère à 4,9% sur un an en septembre à cause des carburants

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

L'inflation en Espagne s'est encore accélérée en septembre, s'inscrivant à 4,9% sur un an, principalement en raison de la hausse du coût des carburants, selon des chiffres provisoires publiés mardi par l'Institut national de la statistique (INE).

En août, l'indice des prix à la consommation affichait une hausse de 4,3% sur un an, a rappelé l'institut.

La hausse de l’indice est alimentée par celle des "prix des carburants et lubrifiants pour véhicules personnels, qui augmentent" ce mois-ci, "alors qu’en septembre 2025, ils avaient baissé", a souligné l’INE, qui met également en avant l’impact "des voyages organisés, dont les prix reculent moins que lors du même mois de l’année dernière".

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix des produits alimentaires et énergétiques et est ajustée aux variations saisonnières, s’est établie en septembre à 3,1%, après 2,9% en août.

La Banque d’Espagne prévoit que l'inflation s'élève à 3,6% sur l’ensemble de 2026, une prévision identique à celle du gouvernement espagnol.

Malgré cette hausse des prix, qui demeure la principale préoccupation des Espagnols, en particulier en matière de logement, ce qui a suscité une série de manifestations ces derniers jours dans le pays, le contexte économique général reste positif en Espagne, dont la croissance a atteint 2,6% en 2025, largement au-dessus de celle de la zone euro.