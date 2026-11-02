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Ryanair envisage de geler les salaires pour compenser la hausse des prix du carburant
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 08:41

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Ryanair RYA.I procède actuellement à un examen de l'ensemble de ses coûts en raison de la hausse des prix du carburant et pourrait demander à son personnel d'accepter un gel temporaire des salaires, a déclaré lundi la compagnie aérienne low-cost après avoir fait état d'une baisse de 6% de son bénéfice net au troisième trimestre.

La compagnie aérienne irlandaise, première d’Europe en nombre de passagers, a déclaré que la hausse anticipée des tarifs aériens sur les courtes distances l’année prochaine ne devrait pas suffire à compenser entièrement l’augmentation estimée à 2 milliards d’euros de sa facture de carburant pour le prochain exercice financier, sur la base des prix à terme actuels.

"À moins d’une résolution rapide du conflit au Moyen-Orient, nous prévoyons que les prix du kérosène resteront élevés bien dans l'année 2027", a déclaré le directeur général Michael O’Leary dans un communiqué, ajoutant que les négociations avec les aéroports, la réduction des effectifs de bord et le recours à l'IA dans les opérations administratives pourraient aussi permettre de réaliser des économies.

Les tarifs moyens ont baissé de 2% en glissement annuel au cours du deuxième trimestre du groupe, qui s’est achevé en septembre, et affichent une légère hausse par rapport à la même période de l’année précédente au cours du trimestre actuel, a-t-elle précisé.

Ryanair a indiqué que ses besoins en carburant jusqu’en mars 2027 restaient couverts à 80% au prix de 67 dollars (59,95 euros) le baril, tandis que le groupe a légèrement relevé ses couvertures pour les 12 mois suivants à 25% au prix de 95 dollars le baril, contre 15% à un prix moyen de 85 dollars à la fin du mois de juin.

Ryanair a annoncé un bénéfice après impôts de 1,61 milliard d’euros pour le trimestre, période durant laquelle la compagnie réalise généralement l’essentiel de ses bénéfices avec la saison estivale, très chargée dans l’hémisphère nord.

Ce résultat est conforme aux prévisions d’un consensus réalisé par la compagnie auprès d’analystes.

(Rédigé par Padraic Halpin ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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