Ryanair décroche pendant que les pétrolières surfent sur la hausse du baril

(Zonebourse.com) - Le retour des tensions dans le détroit d'Ormuz profite une fois de plus au pétrole. Dans les airs, Ryanair perd de l'altitude à la suite de résultats plus faibles qu'attendus. A l'opposé, Munters fait état d'un carnet de commande rempli dépassant largement les prévisions

Actions en hausse

Ithaca ( 6%) : les pétrolières profitent de la hausse du prix du baril de pétrole ce weekend suite à de nouvelles attaques de navires dans le détroit. Harbour energy gagne 3%, Neste OYJ 2,5% et Aker 2%

Munters group ( 4%) : le numéro un mondial des solutions climatiques pour centres de données salue un carnet de commandes du deuxième trimestre 2026 record, à 8,7 milliards de couronnes suédoises, dépassant de 32% le consensus selon Jefferies, grâce à une demande explosive dans les infrastructures numériques. Les perspectives annuelles sont maintenues, rassurant les investisseurs malgré des vents contraires temporaires sur les marges.

Maire S.P.A. ( 3%) : la société a annoncé l'attribution d'un contrat de 1,3 milliard d'euros à sa filiale Tecnimont par Fertil Pampa SAU. Le projet prévoit le développement d'un important complexe d'engrais sur le territoire argentin.

Actions en baisse

Ryanair (-7%) : la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts chute après la publication de résultats trimestriels très décevants : le bénéfice du premier trimestre fiscal recule d'un tiers, pénalisé par la baisse des tarifs et la hausse des coûts du carburant, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient. Goodbody maintient son avis à l'achat mais abaisse son objectif de cours de 31 à 30,35 euros.

Belimo (-5%) : le fabricant suisse d'actionneurs et de vannes pour la climatisation pâtit de prises de bénéfices à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, marqués par une croissance du chiffre d'affaires de 29,6% en monnaies locales. La légère contraction de la marge d'EBIT, ramenée à 22,5%, attribuée à des effets de change défavorables, suffit à refroidir les investisseurs sur un titre valorisé à prime.

Clariant (-4%) : le chimiste suisse est sanctionné par la révélation d'une demande d'indemnisation de 1,3 milliard de dollars déposée par Dow Europe pour violation présumée du droit de la concurrence dans le secteur de l'éthylène. Clariant rejette catégoriquement ces accusations, mais l'ampleur du risque financier potentiel suffit à peser sur le titre.

Orion OYJ (-2%) : le groupe chimique finlandais subit une double dégradation de ses notes d'analystes : Inderes abaisse sa recommandation à accumuler et SEB Bank à conserver, les deux courtiers relevant néanmoins leurs objectifs de cours respectifs à 83 et 82 euros.

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