 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 707,38
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ryanair a changé ses calibreurs de bagages dans 235 aéroports en Europe
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 15:50

(Zonebourse.com) - Ryanair a confirmé avoir achevé le déploiement de ses plus grands calibreurs de bagages à main dans ses 235 aéroports à travers l'Europe.

À partir du jeudi 4 septembre, tous les passagers de Ryanair peuvent désormais emporter un sac personnel gratuit plus grand (40 x 30 x 20 cm), qui est 33 % plus grand que le sac à main gratuit standard de l'UE (40 x 30 x 15 cm).

Ryanair permet à chaque passager d'emporter 1 bagage à main gratuit à bord, mais ces sacs doivent pouvoir tenir sous le siège de chaque passager.

Si les passagers souhaitent emporter un bagage à main supplémentaire, ils peuvent le faire en achetant le service d'embarquement prioritaire de Ryanair.

Dara Brady, CMO de Ryanair, a déclaré : ' Nos calibreurs de sacs dans tous les aéroports ont maintenant été ' redimensionnés ' pour accueillir ce bagage à main plus grand et gratuit. Tous les passagers qui souhaitent emporter un deuxième sac de transport peuvent le faire en profitant de notre service d'embarquement prioritaire, et les passagers peuvent également acheter des bagages en soute, s'ils le souhaitent, au cours de leur processus de réservation'.

Valeurs associées

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank