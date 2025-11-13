 Aller au contenu principal
Ryanair a ajouté plus de 10 000 sièges pour les courses hippiques de Cheltenham
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 15:45

Ryanair a ajouté plus de 10 000 sièges supplémentaires pour les dates les plus importantes des courses hippiques de Cheltenham 2026.

Le festival de course de quatre jours se déroule du 10 au 13 mars, et Ryanair a ajouté des vols supplémentaires de Cork, Dublin et Shannon à Birmingham et Bristol entre le 9 et le 14 mars.

Dara Brady, directrice marketing de Ryanair, a déclaré : 'Les fans de course adorent le festival de Cheltenham, et avec plus de 10 000 sièges supplémentaires ajoutés de Cork, Dublin et Shannon à Birmingham et Bristol, Ryanair se prépare à une invasion irlandaise record au festival 2026'.

RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
